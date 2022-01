Covid oggi Lombardia, 32.677 contagi e 121 morti. A Milano 9.941 nuovi casi (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 32.677 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri 121 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.378 in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 202.298 tamponi con un tasso di positività al 16,1%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 276, 5 in più da ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 3.503, 216 in meno da ieri. Sono 9.941 i positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 3.772 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4.026 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 32.677 ida Coronavirus, 21 gennaio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri 121. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.378 in. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 202.298 tamponi con un tasso di positività al 16,1%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 276, 5 in più da ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 3.503, 216 in meno da ieri. Sono 9.941 i positivi alregistrati in provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 3.772 acittà. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4.026 ...

