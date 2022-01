Covid oggi Italia, Brusaferro: “Calo contagi ma non in fascia 0-9 anni” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Negli ultimi 7 giorni è iniziata una decrescita dei casi” Covid “più marcata nella fascia d’età 20-29 anni”. Anche “nelle altre fasce d’età c’è decrescita, ma rimane in crescita la fascia d’età 0-9 anni”. A evidenziarlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in un video in cui commenta i dati principali del monitoraggio Covid. In ogni caso, “c’è una crescita dei casi in tutte le regioni, ma ci sono alcune regioni che mostrano una lieve controtendenza. Il quadro epidemiologico, come si può vedere dalla mappa, è omogeneo in tutto il Paese”. L’andamento della curva epidemica evidenzia “la necessità di stabilizzare i dati”, ma sostanzialmente “vediamo un’inizio di stabilizzazione della curva”. Il dato Rt “per sintomi è in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Negli ultimi 7 giorni è iniziata una decrescita dei casi”“più marcata nellad’età 20-29”. Anche “nelle altre fasce d’età c’è decrescita, ma rimane in crescita lad’età 0-9”. A evidenziarlo è Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in un video in cui commenta i dati principali del monitoraggio. In ogni caso, “c’è una crescita dei casi in tutte le regioni, ma ci sono alcune regioni che mostrano una lieve controtendenza. Il quadro epidemiologico, come si può vedere dalla mappa, è omogeneo in tutto il Paese”. L’andamento della curva epidemica evidenzia “la necessità di stabilizzare i dati”, ma sostanzialmente “vediamo un’inizio di stabilizzazione della curva”. Il dato Rt “per sintomi è in ...

Advertising

raffaellapaita : Oggi durante l’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei #trasporti nel quadro dell’emergenza Covid, abbiam… - mariaederaM5S : #Covid, serve equità vaccinale. In Africa oltre l'85% della popolazione non ha ancora ricevuto la prima dose. Oggi… - SkyTG24 : Covid, il #Piemonte passa in zona arancione. I ricoveri sono 2.195 - flyingscotsmann : RT @MMaXXprIIme: 'Mentana è guarito dal Covid: «Oggi torno a condurre il Tg, ho avuto scudo delle tre dosi' È pensare che milioni di pers… - CorriereUmbria : Covid, il bollettino di oggi #bollettino #Covid #21gennaio -