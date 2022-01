Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, venerdì 21gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre scende l’indice Rt e rimane stabile l’incidenza. News dalla cabina di regia su zona arancione e zona gialla. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 19.117 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano della Regione. I morti sono 26 arrivando così a un totale di 12.888 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriin, venerdì 212022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre scende l’indice Rt e rimane stabile l’incidenza. News dalla cabina di regia su zona arancione e zona gialla. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 19.117 i nuovida coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta ilquotidiano della Regione. I morti sono 26 arrivando così a un totale di 12.888 ...

