Covid oggi Italia, 179.106 contagi e 373 morti: bollettino 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 179.106 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 373 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.117.553 tamponi con un tasso di positività al 16%. Scendono i ricoverati, 174 in meno da ieri, mentre crescono di 9 unità le occupazioni delle terapie intensive. I positivi attuali sono in totale 2.695.703. In isolamento domiciliare ci sono 2.674.511 persone. SICILIA - Sono 7.418 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 179.106 i nuovida Coronavirus in, 212022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 373. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.117.553 tamponi con un tasso di positività al 16%. Scendono i ricoverati, 174 in meno da ieri, mentre crescono di 9 unità le occupazioni delle terapie intensive. I positivi attuali sono in totale 2.695.703. In isolamento domiciliare ci sono 2.674.511 persone. SICILIA - Sono 7.418 i nuovida Coronavirus, 212022 in Sicilia, secondo i dati-19 dell'ultimodella ...

