Covid oggi Campania, 13.682 contagi e 21 morti: bollettino 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.682 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 gennaio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 21 morti. I nuovi casi sono emersi 9.373 dall'analisi di tamponi antigenici e 4.309 da tamponi molecolari. I test analizzati sono 90.856, di cui 58.979 antigenici e 31.877 molecolari. Nella regione sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, e 1.339 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+8 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

