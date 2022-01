Covid oggi Abruzzo, 3.748 contagi e 12 morti: bollettino 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.748 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. Tra i nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni), 2.371 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 84.877 (+3418 rispetto a ieri). Sono 396 i pazienti (-22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 35 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 84.536 (+3.535 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.184 tamponi molecolari e 22.458 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.748 ida coronavirus in, 212022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 12. Tra i nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni), 2.371 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi insono 84.877 (+3418 rispetto a ieri). Sono 396 i pazienti (-22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 35 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 84.536 (+3.535 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.184 tamponi molecolari e 22.458 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla ...

