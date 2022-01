Covid, nuovi controlli per l’Atalanta: slitta la partenza per Roma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Serie A, in attesa dell’esito dell’ultimo giro di tamponi posticipata a sabato mattina la partenza per Roma, dove i nerazzurri in serata incontreranno la Lazio. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Serie A, in attesa dell’esito dell’ultimo giro di tamponi posticipata a sabato mattina laper, dove i nerazzurri in serata incontreranno la Lazio.

Advertising

NicolaPorro : Nuovi #dpcm, ulteriori restrizioni. La Gran Bretagna dice addio al #greenpass e noi, invece... perché? ?? - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT | Dieci nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato del club - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 179.106 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 188.797). Le vittime sono… - ModernoAlex : RT @Miti_Vigliero: Sicuri che in Uk vada meglio? 'I nuovi casi di Covid nel Regno Unito hanno raggiunto una media di quasi mezzo milione a… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Approvato il decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il covid e contro il caro bollette. Tra le misure, q… -