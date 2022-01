Covid news. Bollettino: calano ricoveri ordinari (-174), su le terapie intensive (+9) LIVE (Di venerdì 21 gennaio 2022) Registrati 179.106 nuovi casi e 373 decessi. Tasso di positività al 16%. Firmato Dpcm sui servizi essenziali accessibili senza Green pass. Non servirà il certificato verde per entrare in supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, per acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Necessario invece per il ritiro della pensione e l'accesso ai tabaccai Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Registrati 179.106 nuovi casi e 373 decessi. Tasso di positività al 16%. Firmato Dpcm sui servizi essenziali accessibili senza Green pass. Non servirà il certificato verde per entrare in supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, per acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Necessario invece per il ritiro della pensione e l'accesso ai tabaccai

Advertising

GiovaQuez : Croce rossa italian: 'Esprimiamo viva preoccupazione per le fake news che circolano sul fatto che il sangue dei vac… - repubblica : Covid, Regno Unito: dopo le mascherine, Johnson rimuoverà anche quarantena e auto-isolamento: 'Lo tratteremo come u… - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT | Dieci nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato del club - HuffPostItalia : No vax e supermarket, la supponenza di distinguere necessario e superfluo - Italia_Notizie : Covid Italia, il bollettino del 21 gennaio: 179.106 nuovi casi e 373 morti -