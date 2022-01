Covid, muore incinta a 28 anni: non era vaccinata (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Una 28enne incinta, non vaccinata contro Covid-19, è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Il neonato è stato salvato. “Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo (tecnica di circolazione extra-corporea) – sottolinea in una nota l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio – E’ stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile. Ricordiamo l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze”. Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Una 28enne, noncontro-19, è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Il neonato è stato salvato. “Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo (tecnica di circolazione extra-corporea) – sottolinea in una nota l’Unità di crisidella Regione Lazio – E’ stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile. Ricordiamo l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze”.

Positiva non vaccinata, partorisce neonato prematuro e muore L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ricorda "l'assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza e formula ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze".

