Covid Lazio: pur avendo il valore Rt più basso d'Italia, da ieri registrati altri 15.314 contagi e 26 decessi. A Roma 7.916 nuovi casi

Se a livello nazionale oggi i dati sono molto più confortanti rispetto ai giorni passati, lo stesso non può dirsi per il Lazio, dove purtroppo il numero dei contagi è ancora abbastanza alto. E questo nonostante la regione detenga il primato di essere una delle regioni con più persone vaccinate. 

Covid Lazio: l'assessore D'Amato auspica un imminente segnale di inversione di tendenza, ma oggi da ieri altri 15.314 nuovi contagi

Sebbene l'assessore regionale Alessio D'Amato mostri ottimismo ("Il Lazio ha il valore Rt più basso d'Italia (0.64), segnale incoraggiante che potrebbe indicare una inversione di tendenza", ha affermato), come invece evidenzia il bollettino illustrato.

