Covid, l'Austria approva l'obbligo vaccinale per gli adulti (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'Austria è il primo Paese in Europa a decidere per l'obbligo di vaccinazione anti - Covid 19 per tutta la popolazione adulta. Lo ha deciso il Parlamento con 137 voti favorevoli e 33 contrari.

