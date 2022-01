Covid Italia, Iss: incidenza stabile, Rt in calo (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 in Italia si è stabilizzata e l’Rt è in calo, ma ancora al di sopra della soglia epidemica. E’ quanto si rileva dai dati del monitoraggio settimanale all’esame della cabina di regia, diffusi dall’Istituto superiore di Sanità. incidenza – L’incidenza si è stabilizzata, con 2.011 casi ogni 100.000 abitanti, nel periodo compreso tra il 14 e il 20 gennaio, rispetto a 1.988 casi ogni 100.000 abitanti registrati nella settimana precedente dal 7 al 13 gennaio (secondo dati di flusso del ministero Salute). RT – Nel periodo 22 dicembre-4 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi Covid-19 sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00-1,83), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma ancora al di sopra della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’settimanale dei casi di-19 insi è stabilizzata e l’Rt è in, ma ancora al di sopra della soglia epidemica. E’ quanto si rileva dai dati del monitoraggio settimanale all’esame della cabina di regia, diffusi dall’Istituto superiore di Sanità.– L’si è stabilizzata, con 2.011 casi ogni 100.000 abitanti, nel periodo compreso tra il 14 e il 20 gennaio, rispetto a 1.988 casi ogni 100.000 abitanti registrati nella settimana precedente dal 7 al 13 gennaio (secondo dati di flusso del ministero Salute). RT – Nel periodo 22 dicembre-4 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi-19 sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00-1,83), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma ancora al di sopra della ...

