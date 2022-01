Covid Italia, Iss: incidenza si stabilizza, Rt in calo (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 in Italia si è stabilizzata e l’Rt è in calo, ma ancora al di sopra della soglia epidemica. E’ quanto si rileva dai dati del monitoraggio settimanale all’esame della cabina di regia, diffusi dall’Istituto superiore di Sanità. incidenza – L’incidenza si è stabilizzata, con 2.011 casi ogni 100.000 abitanti, nel periodo compreso tra il 14 e il 20 gennaio, rispetto a 1.988 casi ogni 100.000 abitanti registrati nella settimana precedente dal 7 al 13 gennaio (secondo dati di flusso del ministero Salute). RT – Nel periodo 22 dicembre-4 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi Covid-19 sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00-1,83), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’settimanale dei casi di-19 insi èta e l’Rt è in, ma ancora al di sopra della soglia epidemica. E’ quanto si rileva dai dati del monitoraggio settimanale all’esame della cabina di regia, diffusi dall’Istituto superiore di Sanità.– L’si èta, con 2.011 casi ogni 100.000 abitanti, nel periodo compreso tra il 14 e il 20 gennaio, rispetto a 1.988 casi ogni 100.000 abitanti registrati nella settimana precedente dal 7 al 13 gennaio (secondo dati di flusso del ministero Salute). RT – Nel periodo 22 dicembre-4 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi-19 sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00-1,83), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma ancora ...

