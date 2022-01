Covid Italia: indice Rt cala a 1,31, stabili le terapie intensive. Lo comunica l’ISS (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00 - 1,83), in calo rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 1,56. Varie Regioni hanno però avuto problemi nell'invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00 - 1,83), in calo rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 1,56. Varie Regioni hanno però avuto problemi nell'invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima L'articolo proviene da Firenze Post.

