Covid Italia, "1.913 medici sospesi perché non vaccinati" (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – "Sono 1.913 i medici e gli odontoiatri attualmente sospesi dagli Albi dei medici e degli odontoiatri Italiani per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale" contro il Covid: "Lo 0,4% degli iscritti, che sono in tutto 467.611". Lo comunica la Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini. Che in una nota fa una precisazione. "Il dl 172, per il quale la Camera ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge di conversione – ricorda – pone in capo agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, la verifica automatizzata, attraverso la Piattaforma nazionale del Digital Green Certificate, del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione, comprensiva della dose booster.

