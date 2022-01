**Covid: in Lombardia 32.677 nuovi casi e 121 morti** (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Sono 32.677 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 121 i morti, portando così a 36.378 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto Regione Lombardia. 202.298 i tamponi effettuati mentre il rapporto test/positivi si attesta al 16,1%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 276 (+5) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 3.503 (-216). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Sono 32.677 ipositivi al Covid registrati innelle ultime 24 ore e 121 i morti, portando così a 36.378 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto Regione. 202.298 i tamponi effettuati mentre il rapporto test/positivi si attesta al 16,1%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 276 (+5) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 3.503 (-216).

Advertising

HuffPostItalia : Lancet: 'La Lombardia fu travolta da virus per l'impreparazione delle autorità' - fanpage : La rivista scientifica 'The Lancet' lancia una grave accusa all'Italia, con focus preciso sulla Lombardia: la manca… - fattoquotidiano : “La Lombardia fu travolta dal virus”: Lancet chiede di “riconoscere gli errori dell’Italia nella risposta al Covid” - ilSaronno : Covid, in Lombardia in calo i ricoverati, ma oltre 120 decessi - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di venerdì 21 gennaio -