Covid, in Lombardia 32.677 nuovi casi: 4.026 a Bergamo (Di venerdì 21 gennaio 2022) A fronte di 202.298 tamponi effettuati, sono 32.677 i nuovi positivi (16,1%). Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-216), mentre fanno segnare un saldo di +5 le terapie intensive (276 ricoverati). I dati di venerdì 21 gennaio: – i tamponi effettuati: 202.298, totale complessivo: 28.850.371 – i nuovi casi positivi: 32.677 – in terapia intensiva: 276 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.503 (-216) – i decessi, totale complessivo: 36.378 (+121) I nuovi casi per provincia: Milano: 9.941 di cui 3.772 a Milano città; Bergamo: 4.026; Brescia: 4.187; Como: 1.712; Cremona: 1.252; Lecco: 791; Lodi: 693; Mantova: 1.542; Monza e Brianza: 2.635; Pavia: 1.837; Sondrio: 540; Varese: 2.629.

