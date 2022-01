Covid, in Italia somministrate 29 milioni di dosi booster (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Italia sono state somministrate oltre 29milioni di dosi booster del vaccino anti Covid. Si tratta del 73,35% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) Insono stateoltre 29didel vaccino anti. Si tratta del 73,35% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale oche hanno ...

Advertising

PediciniEu : #COVID: NELL'ITALIA DEL #NORD IL MALATO CAMPA, NELL'ITALIA DEL #SUD IL MALATO CREPA La struttura commissariale del… - MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - ilNetturbino : RT @DGrottola: @FonteUfficiale Cosa succede in Italia?? UNA GRANDISSIMA PRESA X IL CULO.CON TUTTO IL RISPETTO X LE VITTIME DI COVID 19.ESEM… - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia somministrate 29 milioni di dosi booster #covid -