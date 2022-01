Covid in gravidanza, morta 28enne non vaccinata. Il bambino è nato prematuro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gennaio 2022 " Una donna in gravidanza è deceduta in ospedale, la 28enne era stata ricoverata per Covid e non era vaccinata . I medici del Policlinico Umberti I di Roma sono riusciti a farla ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gennaio 2022 " Una donna inè deceduta in ospedale, laera stata ricoverata pere non era. I medici del Policlinico Umberti I di Roma sono riusciti a farla ...

