Covid, in Germania nuovo record: 140.160 casi. Il ministro della Salute: "Picco a metà febbraio con diverse centinaia di migliaia di casi" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il ministro della Salute, Karl Lauterbach, lo ripete da giorni che il numero di casi di Covid-19 in Germania continuerà ad aumentare per diverse settimane prima di raggiungere il picco il mese prossimo. E lo aveva ribadito ieri. Oggi Robert Koch Institut registra un nuovo record di contagi: sono stati 140.160 quelli registrati in 24 ore. I casi erano stati 133.536 il giorno precedente, 92.223 una settimana fa. Si tratta dell'ottavo giorno consecutivo con nuovo record di incidenza su sette giorni (706,3) e del terzo per infezioni giornaliere. Inoltre, sono stati registrati 170 nuovi decessi legati al virus.

