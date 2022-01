Covid in Campania, dichiarata morta dall'Asl ma è viva: funerale era pronto (Di sabato 22 gennaio 2022) Era stata data per morta dall'Asl, ma in realtà era viva. È quanto accaduto ad una donna di Casal di Principe, la 52enne Agnese Grimaldi, ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni.... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 gennaio 2022) Era stata data per morta dall'Asl, ma in realtà era. È quanto accaduto ad una donna di Casal di Principe, la 52enne Agnese Grimaldi, ricoverata alHospital di Maddaloni....

Advertising

SkyTG24 : Covid, De Luca: “Per fine gennaio probabile discesa contagio” - salernonotizie : Covid: in Campania raggiunti i 100 ricoveri in intensiva, altri 8 in degenza per 1339 totali - salernonotizie : Covid, in Campania 13.682 contagi ma meno tamponi. I decessi sono 21 - AleSeminati : RT @CSVnet: Fino al #4febbraio Odv, Aps e Onlus di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e… - GalloMarcegallo : @ciropellegrino De Luca c ha tutt' o cazz Mia madre 89 anni è a casa con un braccio rotto e il 118 non l' ha porta… -