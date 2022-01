Covid, in arrivo il Dpcm sulle attività essenziali: dove si potrà andare senza Green Pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) Attesa la firma del testo che stabilisce i servizi per i quali non vige l’obbligo di certificazione verde e introduce la possibilità di controlli a campione da parte dei titolari. Esentati gli esercizi “di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale" e si potrà entrare in banca e in posta per ritirare la pensione, mentre per il tabaccaio servirà il Pass Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Attesa la firma del testo che stabilisce i servizi per i quali non vige l’obbligo di certificazione verde e introduce la possibilità di controlli a campione da parte dei titolari. Esentati gli esercizi “di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale" e sientrare in banca e in posta per ritirare la pensione, mentre per il tabaccaio servirà il

