Covid, il bollettino di oggi 21 gennaio 2022: 179.106 casi e 373 morti. Tasso di positività al 16% (Di sabato 22 gennaio 2022) Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 21 gennaio 2022. Sono 179.106 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 gennaio 2022)in Italia, ildivenerdì 21. Sono 179.106 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano...

Advertising

SkyTG24 : Covid, il #Piemonte passa in zona arancione. I ricoveri sono 2.195 - fattoquotidiano : IL BOLLETTINO COVID DI OGGI Ecco tutti i dati in Italia delle ultime 24 ore - GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - Azzurra28749827 : Covid news. Bollettino: calano ricoveri ordinari (-174), su le terapie intensive (+9) LIVE | Sky TG24… - eziomauro : Covid Italia, il bollettino del 21 gennaio: 179.106 nuovi casi e 373 morti -