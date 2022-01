Covid, il bollettino aggiornato sui contagi in Campania (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 13.682, in Campania, i casi positivi, al Covid su 90.856 test esaminati, tra antigenici e molecolari. Cala il tasso di incidenza che ieri era pari al 16,52% ed oggi è 15,05%. Ventuno i decessi. Negli ospedali continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva, che salgono a 100 (+1 rispetto a ieri), e anche in degenza dove i posti letto occupati sono 1.339 (+8 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 13.682, in, i casi positivi, alsu 90.856 test esaminati, tra antigenici e molecolari. Cala il tasso di incidenza che ieri era pari al 16,52% ed oggi è 15,05%. Ventuno i decessi. Negli ospedali continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva, che salgono a 100 (+1 rispetto a ieri), e anche in degenza dove i posti letto occupati sono 1.339 (+8 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

