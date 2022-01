Covid Francia oggi, oltre 400mila contagi e 235 morti (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Francia continua ad essere colpita dalle varianti Omicron e Delta: i nuovi casi di contagio emersi oggi sono 400.851, secondo le autorità sanitarie del Paese, i morti delle ultime 24 ore sono stati 235. I malati ricoverati sono 28.457, 3077 dei quali ammessi oggi. I pazienti seguiti nei reparti di terapia intensiva sono 3792, 329 dei quali da ieri. Dall’inizio della campagna di vaccinazione, 53.764.805 persone hanno ricevuto almeno una dose (il 79,7% della popolazione totale) di antidoto e 52.437.130 persone hanno completato il percorso vaccinale (77,8% della popolazione). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lacontinua ad essere colpita dalle varianti Omicron e Delta: i nuovi casi dio emersisono 400.851, secondo le autorità sanitarie del Paese, idelle ultime 24 ore sono stati 235. I malati ricoverati sono 28.457, 3077 dei quali ammessi. I pazienti seguiti nei reparti di terapia intensiva sono 3792, 329 dei quali da ieri. Dall’inizio della campagna di vaccinazione, 53.764.805 persone hanno ricevuto almeno una dose (il 79,7% della popolazione totale) di antidoto e 52.437.130 persone hanno completato il percorso vaccinale (77,8% della popolazione). L'articolo proviene da Italia Sera.

