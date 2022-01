Covid e chirurgia plastica, la mascherina nasconde i difetti: ma più interventi di liposuzione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Continua a crescere in maniera esponenziale la richiesta di interventi di chirurgia plastica. Secondo un recente studio americano, solo nel 2020 negli Usa sono stati spesi oltre 9 miliardi di dollari ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Continua a crescere in maniera esponenziale la richiesta didi. Secondo un recente studio americano, solo nel 2020 negli Usa sono stati spesi oltre 9 miliardi di dollari ...

Advertising

EzioMorassutti : RT @laura_ceruti: Ultima notizia di sKytg24:se andiamo avanti così tra un po' ci saranno più morti di tumore per mancata chirurgia e cure s… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #covid e #chirurgia plastica, la mascherina nasconde i difetti: ma più interventi di liposuzione - ilmessaggeroit : #covid e #chirurgia plastica, la mascherina nasconde i difetti: ma più interventi di liposuzione - mariamacina : RT @laura_ceruti: Ultima notizia di sKytg24:se andiamo avanti così tra un po' ci saranno più morti di tumore per mancata chirurgia e cure s… - 57Davide : RT @laura_ceruti: Ultima notizia di sKytg24:se andiamo avanti così tra un po' ci saranno più morti di tumore per mancata chirurgia e cure s… -