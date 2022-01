Covid, Crisanti: “Spero non serva quinta dose vaccino” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Se ci sarà da fare la quarta dose, la faremo. Spero non ci sia bisogno della quinta dose. Bisogna investire su vaccini duraturi”. Il professor Andrea Crisanti si esprime così, a L’aria che tira su La7, rispondendo oggi a domande su emergenza Covid in Italia, vaccino, variante Omicron. “C’è un prezzo per attivare il sistema immunitario. Quando abbiamo l’influenza con mal di testa e febbre, è causata dall’attivazione del sistema immunitario. Con il vaccino, ovviamente, l’attivazione del sistema immunitario è molto più blanda rispetto a quanto avviene con l’infezione. Sicuramente stimolare il sistema immunitario ripetutamente non è una cosa buonissima. Penso che la terza dose, accoppiata magari con l’infezione da Omicron, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Se ci sarà da fare la quarta, la faremo.non ci sia bisogno della. Bisogna investire su vaccini duraturi”. Il professor Andreasi esprime così, a L’aria che tira su La7, rispondendo oggi a domande su emergenzain Italia,, variante Omicron. “C’è un prezzo per attivare il sistema immunitario. Quando abbiamo l’influenza con mal di testa e febbre, è causata dall’attivazione del sistema immunitario. Con il, ovviamente, l’attivazione del sistema immunitario è molto più blanda rispetto a quanto avviene con l’infezione. Sicuramente stimolare il sistema immunitario ripetutamente non è una cosa buonissima. Penso che la terza, accoppiata magari con l’infezione da Omicron, ...

