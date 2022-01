Covid-19, italiana la tecnologia per garantire aria sanificata all’interno delle aule, eliminando oltre il 99% della carica virale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vaccinazione, mascherine, distanziamento, igiene ma anche ventilazione: arriva dall’OMS l’indicazione della quinta opzione per contenere la diffusione del virus. Su questo fronte si è concentrata la ricerca della Beghelli, che ha portato alla progettazione di Sanificaaria, il dispositivo che grazie alla tecnologia dei raggi UV-C sanifica l’aria abbattendo oltre il 99% dei virus e batteri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vaccinazione, mascherine, distanziamento, igiene ma anche ventilazione: arriva dall’OMS l’indicazionequinta opzione per contenere la diffusione del virus. Su questo fronte si è concentrata la ricercaBeghelli, che ha portato alla progettazione di Sanifica, il dispositivo che grazie alladei raggi UV-C sanifica l’abbattendoil 99% dei virus e batteri. L'articolo .

Advertising

_Nico_Piro_ : Ha perso le elezioni, ha diffuso balle pericolose, ha mortificato gli alleati, ha avvelenato la democrazia ????, ha m… - almadefilosofa : RT @besorgt987: In #DocNelleTueMani2 lo stile di narrazione dell'emergenza covid è drammaticamente realistico. I flashback sono duri ma eff… - DocNelleTueMani : RT @besorgt987: In #DocNelleTueMani2 lo stile di narrazione dell'emergenza covid è drammaticamente realistico. I flashback sono duri ma eff… - PRosati1974 : RT @Cinguetterai: Per la prima volta compare una mascherina per proteggersi dal covid in una serie tv italiana. Noi c’eravamo. #DocNelleTu… - tizia_b : RT @pbecchi: Covid: 228.179 positivi. Record vittime, 434 in 24 ore. Sono i dati ufficiali di ieri. Draghi:”la situazione italiana oggi è s… -