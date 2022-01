Covid 19 in Campania, bollettino del 20 gennaio: 13682 nuovi positivi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 20 gennaio, parla di 13682 nuovi positivi su 90856 tamponi analizzati. Sono 13682 i nuovi casi di Covid 19 in Campania, dove sono stati analizzati 90856 tamponi. Si registrano 21 decessi nelle ultime 24 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 100 su 786 Leggi su 2anews (Di venerdì 21 gennaio 2022)19 in: ildi ieri, giovedì 20, parla disu 90856 tamponi analizzati. Sonocasi di19 in, dove sono stati analizzati 90856 tamponi. Si registrano 21 decessi nelle ultime 24 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 100 su 786

