Covid | 179 106 postivi e 373 morti nelle ultime 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Covid 179

Sono.106 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 188.797. Le vittime sono invece 373, mentre ieri erano state 385. I tamponi sono stati ....106 nuovi casi e 373 morti nelle ultime 24 ore: questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì ... I numeri totali Secondo il bollettino sono 2.695.703 gli attualmente positivi alcon un ...Sono 7.418 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.999 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.997. Il tasso di positività scende al […] ...(Adnkronos) - Sono 179.106 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per ...