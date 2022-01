Covid | 13 682 nuovi casi su 90 856 tamponi | 21 nuovi decessi

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 13.682 idiemersi ieri in Campania, 9.373 dall’analisi diantigenici e 4.309 damolecolari. I test analizzati sono 90.856, di cui 58.979 antigenici e 31.877 molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono registrati 21. In Campania sono 100 i pazientiricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, e 1.339 i pazientiricoverati in reparti di degenza (+8 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TeleradioNews : Campania. Covid-19: dati aggiornati, estrapolati dal bollettino regionale - Di seguito i dati salienti del bolletti… - TeleradioNews : Campania. Covid-19_, aggiornamento. Indice di positività 15,10%. Deceduti 21 - Questo il bollettino di oggi: (dati… - lifestyleblogit : Covid oggi Campania, 13.682 contagi e 21 morti: bollettino 21 gennaio - - TeleradioNews : Regione Campania – Covid-19, aggiornamento. Indice di positività 15,10%. Deceduti 21 - Questo il bollettino di oggi… - telodogratis : Covid oggi Campania, 13.682 contagi e 21 morti: bollettino 21 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 682

CAMPANIA - Sono 13.i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 gennaio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 21 morti. I nuovi casi sono emersi 9.373 dall'...- 19, bollettino: i numeri nella giornata di giovedì 20 gennaio Stando alla tabella sanitaria ... In crescita anche il numero dei soggetti attualmente positivi pari a 2..041 , così come i ...In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri, e 1.339 i pazienti in reparti di degenza ...Speranza firma l'ordinanza che prevede l'arancione per Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Contagi a quota 179.106, contro i 188.797 precedenti. Le vittime di giornata sono state 373, ...