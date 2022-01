Così i parlamentari positivi potranno venire a Roma per l'elezione del Presidente (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Alla fine il governo ha scelto la soluzione del decreto. Un provvedimento ad hoc approvato all'unanimità che consentirà ai grandi elettori che dovessero risultare positivi al Covid nei giorni di votazione per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica di potersi spostare per raggiungere la Capitale e esprimere la loro preferenza. Ma le regole sono 'rigidissime': potranno arrivare a Roma con mezzo proprio o sanitario, mentre è assolutamente vietato lo spostamento con mezzi pubblici. Non solo: i grandi elettori che dovessero aver contratto il virus potranno recarsi esclusivamente in Parlamento per votare, nell'area predisposta nel garage della Camera, e quindi fare subito rientro nel domicilio, rsidenza o luogo preposto. Banditi incontri o contatti al di fuori dei ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Alla fine il governo ha scelto la soluzione del decreto. Un provvedimento ad hoc approvato all'unanimità che consentirà ai grandi elettori che dovessero risultareal Covid nei giorni di votazione per l'del nuovodella Repubblica di potersi spostare per raggiungere la Capitale e esprimere la loro preferenza. Ma le regole sono 'rigidissime':arrivare acon mezzo proprio o sanitario, mentre è assolutamente vietato lo spostamento con mezzi pubblici. Non solo: i grandi elettori che dovessero aver contratto il virusrecarsi esclusivamente in Parlamento per votare, nell'area predisposta nel garage della Camera, e quindi fare subito rientro nel domicilio, rsidenza o luogo preposto. Banditi incontri o contatti al di fuori dei ...

Advertising

AlbertoBagnai : È la conseguenza dell’aver accettato il bislacco principio secondo cui in una Repubblica parlamentare sarebbe il Go… - skychat52 : @itsmeback_ Posso anche essere d'accordo con te D'altronde se si va p****** Più di così se more ma comunque il Berl… - Socialmenteesc : RT @mpiacenonaver1: Per esempio sarebbe buono che ad una certà età non si potesse più essere eletti ne Parlamentari,ne Senatori,ne PdR... C… - ErmeteTrism77 : RT @BarbaraRaval: Obbligati dalla legge e sotto minaccia di punizione a partecipare alla sperimentazione clinica. È una chiara violazione… - AlessiaPappala5 : @sudfuturo @signori_massimo @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Libero_official Salvini nn vuole perdere la poltrona , t… -