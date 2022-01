Cosa succede dopo la proclamazione del Presidente della Repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Appena proclamato il nuovo Presidente, il Presidente della Camera si reca a comunicare al nuovo Capo dello Stato l'avvenuta elezione. Il Presidente non entra immediatamente in carica, resta in carica il Predecessore fino al giuramento, in base all'articolo 91 della Costituzione. Solitamente tra elezione e giuramento passano pochi giorni, un solo giorno per Pertini e Saragat, ben 12 giorni per Gronchi. La data del giuramento è stabilita d'intesa con il Presidente uscente, che solitamente anticipa di qualche giorno la fine del suo mandato con delle dimissioni di cortesia, il nuovo Capo dello Stato e i presidenti delle Camere. Anche per il giuramento le Camere sono convocate in seduta comune, a Montecitorio. Il nuovo Presidente arriva a Montecitorio mentre le ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Appena proclamato il nuovo, ilCamera si reca a comunicare al nuovo Capo dello Stato l'avvenuta elezione. Ilnon entra immediatamente in carica, resta in carica il Predecessore fino al giuramento, in base all'articolo 91Costituzione. Solitamente tra elezione e giuramento passano pochi giorni, un solo giorno per Pertini e Saragat, ben 12 giorni per Gronchi. La data del giuramento è stabilita d'intesa con iluscente, che solitamente anticipa di qualche giorno la fine del suo mandato con delle dimissioni di cortesia, il nuovo Capo dello Stato e i presidenti delle Camere. Anche per il giuramento le Camere sono convocate in seduta comune, a Montecitorio. Il nuovoarriva a Montecitorio mentre le ...

