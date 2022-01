Cortometraggi è il nuovo album di Giusy Ferreri | tutti i dettagli

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ildiha ufficialmente un nome e un data., questo il titolo del disco, arriva a 5 anni di distanza da Girotondo (2017). Ildisarà l’ottavoin studio per la cantante palermitana. Il disco è stato anticipato dal singolo Gli Oasis Di Una Volta, scritto per lei da Gaetano Curreri degli Stadio. Per questa nuova avventura discograficadichiara quanto segue: “Durante i miei live amo definire alcuni brani che ho scritto come deimusicali e questoracchiude la narrazione di tanti piccoli film. Ogni ...

