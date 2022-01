CORRIERE: Il Napoli offerta per Nandez: la risposta del Cagliari (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nandez piace molto al Napoli di Spalletti. Gli azzurri provano l’assalto al centrocampista del Cagliari. Naithan Nandez, è destinato a lasciare il Cagliari a fine stagione. Sull’uruguaiano ci sono Napoli e Torino. Il calciatore, secondo le ultime voci di calciomercato, sarebbe particolarmente gradito al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. L’edizione odierna del CORRIERE dello Sport ha riportato le ultime sulla trattativa: ” Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe Nandez solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Pronta la replica del Cagliari. La società sarda, vuole assicurarsi l’addio a titolo definitivo ora oppure in estate inserendo l’obbligo di riscatto. Il Napoli non ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 gennaio 2022)piace molto aldi Spalletti. Gli azzurri provano l’assalto al centrocampista del. Naithan, è destinato a lasciare ila fine stagione. Sull’uruguaiano ci sonoe Torino. Il calciatore, secondo le ultime voci di calciomercato, sarebbe particolarmente gradito al tecnico del, Luciano Spalletti. L’edizione odierna deldello Sport ha riportato le ultime sulla trattativa: ” Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbesolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Pronta la replica del. La società sarda, vuole assicurarsi l’addio a titolo definitivo ora oppure in estate inserendo l’obbligo di riscatto. Ilnon ha ...

