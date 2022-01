Coronavirus, venerdì 21 gennaio: sono 15.314 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 22.501 tamponi molecolari e 78.377 antigenici per un totale di 100.878 tamponi, si registrano 15.314 nuovi casi positivi, sono 26 i decessi, 1.946 i ricoverati, 207 le terapie intensive e 5.161 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 7.916. Asl Roma 1: sono 3.081 i nuovi casi e 4 i decessi. Asl Roma 2: sono 3.113 i nuovi casi e 4 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.722 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 4: sono 897 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 5: sono 1.405 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 6: ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel, su 22.501 tamponi molecolari e 78.377 antigenici per un totale di 100.878 tamponi, si registrano 15.314casi positivi,26 i decessi, 1.946 i ricoverati, 207 le terapie intensive e 5.161 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 7.916. Asl Roma 1:3.081 icasi e 4 i decessi. Asl Roma 2:3.113 icasi e 4 i decessi. Asl Roma 3:1.722 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 4:897 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 5:1.405 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 6: ...

