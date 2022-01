Coronavirus, oggi in Italia 179.106 nuovi contagi e 373 deceduti. Cala la positività (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 179.106 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 188.797. Le vittime sono invece 373, mentre ieri erano state 385. Sono 1.117.553 i... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 179.106 ida Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 188.797. Le vittime sono invece 373, mentre ieri erano state 385. Sono 1.117.553 i...

Advertising

fattoquotidiano : IL BOLLETTINO COVID DI OGGI Ecco tutti i dati in Italia delle ultime 24 ore - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa:… - AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - PasqualeMarro : #Coronavirus Campania: dati di oggi 21 gennaio 2022 - happyproudhuman : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, 179.106 nuovi casi e 373 decessi. Rispetto a giovedì 174 ricoverati in meno Ad oggi quindi il totale dei pazienti Covid in area medica è di 19.485 , mentre nelle rianimazioni vengono assistiti 1.707 infetti. Si conferma quindi l'arresto della fase espansiva dell'ondata. Il ...

Covid in Campania, oggi 13.682 positivi e 21 morti: indice di contagio stabile al 15,06%, aumentano ricoveri e terapie intensive Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 13.682 positivi su 90.856 tamponi esaminati , 3.295 in meno di ieri con 11.864 test processati in meno. Di questi, 9.373 su 58.979 sono positivi al tampone antigenico ...

Coronavirus oggi. Georgieva (Fmi) contro politica zero-Covid della Cina Il Sole 24 ORE Insidiosa trasferta per il Cus Cagliari Le universitarie sono attese domani alle 18.30 dal Matelica. Rinviata causa Covid la trasferta a La Spezia della Techfind Selargius ...

Coronavirus Abruzzo: dodici nuovi decessi Sono 3748 (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 184596.

Adquindi il totale dei pazienti Covid in area medica è di 19.485 , mentre nelle rianimazioni vengono assistiti 1.707 infetti. Si conferma quindi l'arresto della fase espansiva dell'ondata. Il ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano,il virus fa registrare 13.682 positivi su 90.856 tamponi esaminati , 3.295 in meno di ieri con 11.864 test processati in meno. Di questi, 9.373 su 58.979 sono positivi al tampone antigenico ...Le universitarie sono attese domani alle 18.30 dal Matelica. Rinviata causa Covid la trasferta a La Spezia della Techfind Selargius ...Sono 3748 (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 184596.