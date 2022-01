Coronavirus in Toscana: 34 morti (19 uomini e 15 donne), oggi 21 gennaio. E 13.029 contagi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono di nuovo in aumento, addirittura 34, i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 21 gennaio 2022,. Si tratta di 19 uomini e 15 donne con età media di 82 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 11 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 3 a Pisa, 6 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Grosseto. E sono 13.029 i nuovi contagi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono di nuovo in aumento, addirittura 34, iper, in212022,. Si tratta di 19e 15con età media di 82 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 11 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 3 a Pisa, 6 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Grosseto. E sono 13.029 i nuoviL'articolo proviene da Firenze Post.

