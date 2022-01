Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 gennaio: 179.106 nuovi casi, i morti sono 373 (Di sabato 22 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 179.106 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 188.797. Aumentano i tamponi effettuati: 1.117.553, contro i 1.110.266 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 16% (ieri era 17%). sono 373 i morti (compreso qualche riconteggio), 9 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 32.677, poi l'Emilia-Romagna con 20.654. Sul ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 179.106 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 188.797. Aumentano i tamponi effettuati: 1.117.553, contro i 1.110.266 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 16% (ieri era 17%).373 i(compreso qualche riconteggio), 9 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 32.677, poi l'Emilia-Romagna con 20.654. Sul ...

