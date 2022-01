Coronavirus in Campania, oltre 13mila positivi e altri 21 morti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 13.682 i nuovi positivi di oggi su oltre 90mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 21 gennaio. Dunque dminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi. In percentuale, è positivo il 15,06% dei test, un punto percentuale in meno di ieri quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 13.682 i nuovidi oggi su90mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regionenell’ultimo bollettino di oggi 21 gennaio. Dunque dminuiscono i nuovie cala anche la curva dei contagi. In percentuale, è positivo il 15,06% dei test, un punto percentuale in meno di ieri quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, il #Bollettino aggiornato sui #Contagi in #Campania ** - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA IL TASSO D’INCIDENZA SCENDE AL 15% Sono 13.682, in Campania, i casi positivi, al Covid su… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, il bollettino della Campania: 21 nuove vittime, incidenza al 15% - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 21 gennaio 2022: 13.682 nuovi contagi e 21 decessi -