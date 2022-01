Coronavirus, 179.106 nuovi casi e 373 decessi. Rispetto a giovedì 174 ricoverati in meno (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 179.106 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 diagnosticati tra 1.117.553 di tamponi processati, di cui 849.814 test antigenici rapidi. L’incidenza quindi resta al 16%, mentre quella dei soli molecolari schizza al 24,8%. Ancora alto il conteggio dei morti, con 373 decessi riportati nel bollettino quotidiano con 26 vittime comunicate oggi dalla Sicilia ma relative a un periodo compreso tra ieri e il 9 gennaio. Per la prima volta da molto tempo, cala il numero dei ricoverati con sintomi con un saldo ingressi-uscite pari a -174 posti letto occupati. Mentre in terapia intensiva, con 148 ingressi in un giorno, il saldo è di 9 persone in più assistite. Ad oggi quindi il totale dei pazienti Covid in area medica è di 19.485, mentre nelle rianimazioni vengono assistiti 1.707 infetti. Si conferma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 179.106 idi infezione da Sars-Cov-2 diagnosticati tra 1.117.553 di tamponi processati, di cui 849.814 test antigenici rapidi. L’incidenza quindi resta al 16%, mentre quella dei soli molecolari schizza al 24,8%. Ancora alto il conteggio dei morti, con 373riportati nel bollettino quotidiano con 26 vittime comunicate oggi dalla Sicilia ma relative a un periodo compreso tra ieri e il 9 gennaio. Per la prima volta da molto tempo, cala il numero deicon sintomi con un saldo ingressi-uscite pari a -174 posti letto occupati. Mentre in terapia intensiva, con 148 ingressi in un giorno, il saldo è di 9 persone in più assistite. Ad oggi quindi il totale dei pazienti Covid in area medica è di 19.485, mentre nelle rianimazioni vengono assistiti 1.707 infetti. Si conferma ...

