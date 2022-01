Coppe europee a rischio per le italiane: ecco perché (Di venerdì 21 gennaio 2022) Se il nuovo protocollo Asl per la Serie A prevede il rinvio di una gara con 9 positivi in squadra, lo stesso non vale per le Coppe europee: ecco cosa cambia e i rischi per le italiane Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Se il nuovo protocollo Asl per la Serie A prevede il rinvio di una gara con 9 positivi in squadra, lo stesso non vale per lecosa cambia e i rischi per le italiane

Ultime Notizie dalla rete : Coppe europee Coppe europee a rischio per le squadre italiane: ecco perché Tra Serie A e Coppe europee si rischia il caos: il protocollo anti - Covid che è stato approvato pochi giorni fa tra Figc e governo non vale anche quando le nostre squadre scenderanno in campo in Europa. E a breve ...

Napoli - Salernitana a rischio rinvio, le date possibili per l'eventuale recupero Un'altra data disponibile è quella di mercoledì 2 marzo quando non sono in programma turni infrasettimanali né in campionato né nelle coppe europee. Andare oltre, nel caso in cui il Napoli dovesse ...

Coppe europee a rischio per le squadre italiane: ecco perché ilGiornale.it Serie A, italiane a rischio per le coppe: ‘colpa’ del protocollo. Le ultime ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il curioso caso del protocollo fa emergere subito dubbi e perplessità per le squadre che dovranno affrontare le Coppe Europee La Serie A con il nuovo pr ...

Coppe europee a rischio per le squadre italiane: ecco perché Se il nuovo protocollo Asl per la Serie A prevede il rinvio di una gara con 9 positivi in squadra, lo stesso non vale per le Coppe europee: ecco cosa cambia e i rischi per le italiane ...

