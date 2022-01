Coppa d’Africa, Ounas è out. Ct Algeria: “Emersa anomalia cardiaca dopo il covid” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’attaccante del Napoli, Adam Ounas non è potuto scendere in campo in Coppa d’Africa per via delle conseguenze del covid. Lo ha spiegato al sito algerino dzfoot.com, il ct dell’Algeria Djamel Belmadi: “Adam era positivo al covid, dopo ha ripetuto il test e il risultato è stato negativo. A quel punto, è stato necessario eseguire delle radiografie al torace e molti altri esami. I medici hanno registrato un’anomalia al cuore. Questo non significa che abbia un problema, ma era legato al suo test positivo. E la Confederazione africana ha deciso che non poteva giocare”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’attaccante del Napoli, Adamnon è potuto scendere in campo inper via delle conseguenze del. Lo ha spiegato al sito algerino dzfoot.com, il ct dell’Djamel Belmadi: “Adam era positivo alha ripetuto il test e il risultato è stato negativo. A quel punto, è stato necessario eseguire delle radiografie al torace e molti altri esami. I medici hanno registrato un’al cuore. Questo non significa che abbia un problema, ma era legato al suo test positivo. E la Confederazione africana ha deciso che non poteva giocare”. SportFace.

