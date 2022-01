Coppa d’Africa, Kessie e non solo: tutti i gol del 3° turno | VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) Franck Kessie in gol contro Ismael Bennacer in Costa d'Avorio-Algeria e non solo. In questo VIDEO tutti i gol della 3^ giornata di Coppa d'Africa Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Franckin gol contro Ismael Bennacer in Costa d'Avorio-Algeria e non. In questoi gol della 3^ giornata did'Africa

Advertising

AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - DiMarzio : #CoppadAfrica | Erano arrivati da campioni in carica e tra i favoriti. Sono usciti ai gironi: la 'caduta dei gigant… - AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - LucaParry85 : Comunque il centrocampista ci serviva aldilà del mese di coppa d'africa - LinoXgo : Giochiamo ogni 3gg, con positivi, infortunati, coppa d'Africa e questo si lamenta ???? #NapoliSalernitana #colantuono… -