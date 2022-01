Conti in rosso per la Casaleggio Associati: addio alla storica sede di Milano. Verso la liquidazione? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ridimensionamento o crisi? Negli ultimi tempi la Casaleggio Associati non se la passa troppo bene. È di queste ore l’annuncio della chiusura della storica sede di Milano. Un altro segnale di default alle porte. Che Davide, il patron della holding di famiglia, esorcizza denunciando il sistematico attacco dei media e lo sciacallaggio nei confronti del padre. Conti in rosso per la Casaleggio Associati Ma i numeri parlano chiaro. Conti in rosso, la voci di una messa in liquidazione imminente. E la sede di rappresentanza (440 metri quadrati su due livelli a due passi da piazza San Babila), appunto, già disponibile per nuovi affittuari. Tempi durissimi per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ridimensionamento o crisi? Negli ultimi tempi lanon se la passa troppo bene. È di queste ore l’annuncio della chiusura delladi. Un altro segnale di default alle porte. Che Davide, il patron della holding di famiglia, esorcizza denunciando il sistematico attacco dei media e lo sciacggio nei confronti del padre.inper laMa i numeri parlano chiaro.in, la voci di una messa inimminente. E ladi rappresentanza (440 metri quadrati su due livelli a due passi da piazza San Babila), appunto, già disponibile per nuovi affittuari. Tempi durissimi per ...

