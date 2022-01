“Contagiato dopo 4 dosi”. Il caso che scuote il mondo: ecco chi è quest’uomo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nonostante avesse fatto anche la quarta dose di vaccino il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz è risultato positivo al Covid. Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, le condizioni di salute del ministro sarebbero buone e Gantz continuerà a svolgere il suo ruolo da casa, spiega il giornale. Gantz è stato alla Knesset l'ultima volta il 17 gennaio. Del resto, lo studio clinico in corso allo Sheba Hospital di Tel Aviv dimostrerebbe che una quarta dose del vaccino a mRna contro il coronavirus garantisce una difesa limitata contro la variante Omicron. Lo Sheba Hospital il mese scorso aveva iniziato a somministrare la quarta dose di vaccino a più di 270 operatori sanitari: 154 hanno ricevuto un vaccino Pfizer e altri 120 hanno ricevuto quello di Moderna. Tutti erano stati precedentemente vaccinati tre volte con il vaccino Pfizer. Lo studio clinico ha rilevato che ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nonostante avesse fatto anche la quarta dose di vaccino il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz è risultato positivo al Covid. Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, le condizioni di salute del ministro sarebbero buone e Gantz continuerà a svolgere il suo ruolo da casa, spiega il giornale. Gantz è stato alla Knesset l'ultima volta il 17 gennaio. Del resto, lo studio clinico in corso allo Sheba Hospital di Tel Aviv dimostrerebbe che una quarta dose del vaccino a mRna contro il coronavirus garantisce una difesa limitata contro la variante Omicron. Lo Sheba Hospital il mese scorso aveva iniziato a somministrare la quarta dose di vaccino a più di 270 operatori sanitari: 154 hanno ricevuto un vaccino Pfizer e altri 120 hanno ricevuto quello di Moderna. Tutti erano stati precedentemente vaccinati tre volte con il vaccino Pfizer. Lo studio clinico ha rilevato che ...

