Contagi in classe, rompicapo per le famiglie Dai nidi alle superiori: il nostro vademecum (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per tutti i genitori con figli in età scolare ci vorrebbe una guida alla sopravvivenza quotidiana, FAQ per districarsi tra norme nazionali e delibere scolastiche sulla gestione della didattica e delle ... Leggi su lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per tutti i genitori con figli in età scolare ci vorrebbe una guida alla sopravvivenza quotidiana, FAQ per districarsi tra norme nazionali e delibere scolastiche sulla gestione della didattica e delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | La canzoncina con le regole sui contagi a scuola diventata virale nelle chat di classe. Dagli asili alle s… - Agenzia_Ansa : Scuola, la canzoncina virale nelle chat di classe per le regole sui contagi. Dagli asili alle superiori, un motivet… - corzunino : I numeri che non tornano dei contagi in classe (No alla propaganda/4) Il mondo della scuola non crede ai numeri che… - Teresafas : 'Abbiamo dato 9 milioni al generale Figliuolo, ora dipende da lui': ... tra un po' (dicono) il picco passa... - AmoMenoUmani : Alcuni contagi in classe, parte la Dad, ma solo per chi non è vaccinato. I tre vaccinati, a scuola. Tre ! Chi ha pe… -