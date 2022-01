Consulta | le sentenze che ci hanno cambiato la vita | dal 28 gennaio i nuovi podcast 2

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - Venerdì 18 febbraio, infine, il giudice costituzionale Giulio Prosperetti ci racconta la sentenza numero 275 del 2016 che, in materia di assistenza alle persone disabili, ha messo al centro i diritti incomprimibili e le spese costituzionalmente necessarie. "Con la sentenza 275 del 2016, non solo si è salvaguardato il diritto all'istruzione del cittadino portatore di handicap. Ma è anche stato sancito un principio cardine della nostra repubblica. Quello della preminenza dei diritti sociali incomprimibili rispetto alle risorse finanziarie disponibili", rimarca il vice presidente. Gli interventi saranno accompagnati dal tema musicale 'In cammino' che fa da punteggiatura a ciascune che accompagna il trailer è composto ed eseguito dal Maestro Riccardo Cimino, con Tommaso Orioli e Andrea Giovalè. Roberto Pedicini è la voce della sigla, composta dal ...

