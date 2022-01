Conferenza stampa Sarri: «Non so se andremo in Champions. Puntiamo a crescere» (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’allenatore della Lazio Sarri ha parlato alla vigilia della partita contro l’Atalanta Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. DIFESA – «Abbiamo avuto una buona solidità offensiva a Salerno, con una squadra che però non aveva un grande potenziale offensiva. Bene la fase difensiva anche con l’Udinese, che invece aveva un buon potenziale offensivo. Domani affrontiamo una squadra che ha un grande potenziale offensivo e sarò un test importante». OBIETTIVI – «Io non so se noi abbiamo possibilità di andare in Champions. Noi Puntiamo a continuare questo percorso di crescita che abbiamo iniziato. Ora è difficile dire che partita sarà, ma dal punto di vista ipotetico c’è la possibilità che ci siano tanti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’allenatore della Lazioha parlato alla vigilia della partita contro l’Atalanta Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato inalla vigilia della partita contro l’Atalanta. DIFESA – «Abbiamo avuto una buona solidità offensiva a Salerno, con una squadra che però non aveva un grande potenziale offensiva. Bene la fase difensiva anche con l’Udinese, che invece aveva un buon potenziale offensivo. Domani affrontiamo una squadra che ha un grande potenziale offensivo e sarò un test importante». OBIETTIVI – «Io non so se noi abbiamo possibilità di andare in. Noia continuare questo percorso di crescita che abbiamo iniziato. Ora è difficile dire che partita sarà, ma dal punto di vista ipotetico c’è la possibilità che ci siano tanti ...

