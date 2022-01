Concorso letterario “Racconti campani 2022” – Historica edizioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) La casa editrice indipendente Historica edizioni (www.Historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it) indice il Concorso letterario “Racconti campani 2022”. La partecipazione al Concorso è gratuita ed è rivolta a tutte le persone, italiane o straniere, nate, residenti o domiciliate nella regione campania. L’oggetto del Concorso riguarda esclusivamente la sezione narrativa. Gli autori intenzionati a partecipare al Concorso dovranno inviare Racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare al medesimo testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana. L'articolo ... Leggi su 900letterario (Di venerdì 21 gennaio 2022) La casa editrice indipendente(www..com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it) indice il”. La partecipazione alè gratuita ed è rivolta a tutte le persone, italiane o straniere, nate, residenti o domiciliate nella regionea. L’oggetto delriguarda esclusivamente la sezione narrativa. Gli autori intenzionati a partecipare aldovranno inviareinediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare al medesimo testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana. L'articolo ...

